ФАС утвердила предельную цену для вакцины «КовиВак»

ФАС утвердила предельную цену для вакцины &#171;КовиВак&#187;
В России также используются вакцины "Спутник V" (она же "ГамКовидВак") и "ЭпиВакКорона". Фото: pixabay

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) согласовала предельную стоимость вакцины от коронавируса «КовиВак», разработанной специалистами центра имени Чумакова.

Согласно материалам ведомства, предельная отпускная цена препарата составит 4 430 рублей за упаковку. Данная цифра включает в себя расходы на транспортировку в размере 128,85 рублей. При этом в документе отмечаются два вида упаковки: комплект из 10 ампул с ампульным ножом или ампулы с кольцом излома или точкой для вскрытия.

Напомним, что «КовиВак» — уже третья отечественная вакцина против коронавируса. Она создана основе вируса SARS-CoV-2, обработанного специальным образом, из-за чего он лишен опасных инфекционных свойств, но справляется с вызовом иммунной реакции и, следовательно, формированием антител.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что самочувствие Путина после прививки остается хорошим.
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