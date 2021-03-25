ФАС утвердила предельную цену для вакцины «КовиВак»

В России также используются вакцины "Спутник V" (она же "ГамКовидВак") и "ЭпиВакКорона". Фото: pixabay

В России также используются вакцины "Спутник V" (она же "ГамКовидВак") и "ЭпиВакКорона". Фото: pixabay

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) согласовала предельную стоимость вакцины от коронавируса «КовиВак», разработанной специалистами центра имени Чумакова.

Согласно материалам ведомства, предельная отпускная цена препарата составит 4 430 рублей за упаковку. Данная цифра включает в себя расходы на транспортировку в размере 128,85 рублей. При этом в документе отмечаются два вида упаковки: комплект из 10 ампул с ампульным ножом или ампулы с кольцом излома или точкой для вскрытия.

Напомним, что «КовиВак» — уже третья отечественная вакцина против коронавируса. Она создана основе вируса SARS-CoV-2, обработанного специальным образом, из-за чего он лишен опасных инфекционных свойств, но справляется с вызовом иммунной реакции и, следовательно, формированием антител.