На Московском шоссе опрокинулся УАЗ

На Московском шоссе опрокинулся УАЗ
Место происшествия. Фото: скрин "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В Московском районе Петербурга произошло ДТП с участием автомобиля УАЗ.

Дорожный инцидент произошел сегодня, 12 мая, на участке перед КАД. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Пытаются поднять. Пострадавших нет», — написал автор записи.

По предварительным данным, водитель автомобиля УАЗ на закруглении дороги не справился с управлением, в результате чего машина опрокинулась на дорожное ограждение. На кадрах видно, что к подъему УАЗа привлекли большегруз «Скания».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петергофе задержали пьяного мужчину, сбежавшего с места массового ДТП.

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