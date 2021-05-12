С дома на Невском проспекте рухнул крупный фрагмент фасада: прохожие чудом не пострадали. Лепнина упала на тротуар и разлетелась на кусочки, сообщает 78.ru. Сегодня в 9 утра с дома 53 на Невском проспекте упал крупный фрагмент фасада.

Согласно данным с сайта КГИОП здесь находится «Дом А. Г. Чадаева» постройки начала XIX века. С исторического здания упал кусок штукатурки, предположительного, с оконного проёма. Сейчас на территории памятника работают сотрудники ЖКС № 2. Пострадавших нет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что На Московском шоссе опрокинулся УАЗ. В Московском районе Петербурга произошло ДТП с участием автомобиля УАЗ. Дорожный инцидент произошел сегодня, 12 мая, на участке перед КАД. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».