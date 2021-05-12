Казанские школьники вернутся к учебе в пятницу

В четверг, 13 мая, будет в Татарстане выходным днём, так как на него приходится начало мусульманского праздника Ураза-байрам, поэтому казанские школьники вернуться к учебе после трагедии в гимназии №175, в пятницу.

«В школах республики в четверг также выходной день, к учебному процессу они вернутся в пятницу», — сообщили в министерстве образования науки Татарстана.

Напомним, утром вторника, 11 мая, в казанской школе произошла страшная трагедия. 19-летний студент колледжа вошел в школу и открыл стрельбу. Жертвами стрельбы стали девять человек — семь детей, один учитель и еще один сотрудник школы, еще 21 человек ранен. По факту стрельбы заведено уголовное дело о массовом убийстве. Обвиняемый в нападении на школу Ильназ Галявиев арестован на два месяца.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов почтил память погибших при стрельбе в школе в Казани. Петербургский губернатор Александр Беглов возложил цветы к зданию представительства Татарстана и почтил память жертв стрельбы в казанской школе.