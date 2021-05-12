Пенсионерку задержали с «пистолетом Джеймса Бонда»

Пенсионерку задержали с «пистолетом Джеймса Бонда»
Оружие у пожилой женщины обнаружили на железнодорожном вокзале. Фото: pixabay

В Нижнем Новгороде задержали пенсионерку с пистолетом марки Walther PP, который широко известен как «пистолет Джеймса Бонда».

Оружие у пожилой женщины обнаружили на железнодорожном вокзале при проверке сумки во время прохождения рамок металлоискателей, сообщает РЕН ТВ.

По словам 61-летней женщины, она нашла пистолет в лесу около четырех лет назад, но в правоохранительные органы обращаться не стала. По факту произошедшего проводится проверка.

Пистолет Walther PP появился у Бонда в самом первом фильме — «Доктор Ноу» (1962 год).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что охранник сообщил в полицию, что 15-летний знакомый его дочери ворвался в квартиру и присвоил три пневматических пистолета с глушителем, муляж гранаты, а после, под угрозой оружия, потребовал сумку для того, чтобы он смог унести похищенное.

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