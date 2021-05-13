Стало известно, когда «Спутник Лайт» поступит в гражданский оборот

Производитель «Спутник Лайт» группа компаний «Р-Фарм» сообщила, что вакцина может появиться в гражданском обороте через месяц.

— «Спутник Лайт» зарегистрирован Минздравом около 10 дней назад. Обычно в течение месяца после регистрации препарат поступает в гражданский оборот, — рассказал гендиректор компании Василий Игнатьев, сообщает ТАСС.

Вакцина «Спутник Лайт» является однокомпонентной версией полноценного «Спутника V». Она была зарегистрирована российским Минздравом в конце марта. «Лайтовая» вакцина построена на аденовирусе 26-го типа. Возможность вакцинироваться одним компонентом существенно облегчает процесс вакцинации, поскольку не нужно ждать 21 день, чтобы повторно идти прививаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вакцину от коронавируса «Спутник Лайт» смогут применять для повышения иммунитета у тех, кто уже перенес новый вирус. Об этом заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.