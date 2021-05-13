Байден подписал указ об обеспечении кибербезопасности США

Чтобы защитить сети правительства от хакеров, американский президент Джо Байден подписал указ о кибербезопасности.

Недавние случаи говорят о небывалой активности злоумышленников, сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности при Белом доме. Защита слабая, поэтому сейчас компании более уязвимы.

Указ Байдена ликвидирует некоторые запреты, мешающие бороться с киберпреступниками. Правительство и частные организации теперь смогут обмениваться информацией об угрозах хакеров.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российские хакеры не помогали избираться Трампу. Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции ответил на вопрос музыканта, генерального продюсера RTVI Сергея Шнурова, «почему русские хакеры в этот раз не помогли избраться Дональду Трампу на пост президента США».