Байден подписал указ об обеспечении кибербезопасности США

Байден подписал указ об обеспечении кибербезопасности США
Указ Байдена ликвидирует некоторые запреты, мешающие бороться с киберпреступниками. Фото: www.instagram.com/joebiden

Чтобы защитить сети правительства от хакеров, американский президент Джо Байден подписал указ о кибербезопасности.

Недавние случаи говорят о небывалой активности злоумышленников, сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности при Белом доме. Защита слабая, поэтому сейчас компании более уязвимы.

Указ Байдена ликвидирует некоторые запреты, мешающие бороться с киберпреступниками. Правительство и частные организации теперь смогут обмениваться информацией об угрозах хакеров.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российские хакеры не помогали избираться Трампу. Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции ответил на вопрос музыканта, генерального продюсера RTVI Сергея Шнурова, «почему русские хакеры в этот раз не помогли избраться Дональду Трампу на пост президента США».

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