Новый фильм «Пила: Спираль» получил низкие рейтинги кинокритиков

Кинокритик Кэти Райф из AV Club отметила, что в фильме нет ничего нового. Фото: скрин трейлера фильма на YouTube

Кинокритик Кэти Райф из AV Club отметила, что в фильме нет ничего нового. Фото: скрин трейлера фильма на YouTube

Хоррор Даррена Линн Боусмана «Пила: Спираль» разочаровал критиков. Автор издания Cinema Blend Шон О’Коннелл поставил ему два балла из пяти.

Критик рассказал, что фильм мог бы стать стать достойным продолжением культового ужастика, но на деле хорор получился предсказуемым и похожим на предыдущие части фильма, сообщает Cinema Blend

Кинокритик Кэти Райф из AV Club отметила, что в фильме нет ничего нового. Это совсем не то кино, которое ожидали поклонники франшизы. В отечественном прокате новая часть «Пилы» выходит сегодня. Главные роли в фильме исполнил Сэмюэл Л. Джексон.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что фильм «Прабабушка легкого поведения. Начало» возглавил российский кинопрокат в выходные. Фильм Марюса Вайсберга вышел в прокат 6 мая и является продолжением фильмов «Бабушка легкого поведения» и второй части комедии.