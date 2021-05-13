За сутки от коронавируса скончался 31 петербуржец

В Петербурге продолжают обновлять данные о числе летальных исходов пациентов с Covid-19. За сутки болезнь унесла жизнь 31 человека.

Об этом стало известно в четверг, 13 мая. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с новым вирусом, число погибших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 13 657.

За минувшие 24 часа в городе выявлен 741 инфицированный, побороть болезнь смогли 1 042 человека.

В России за сутки выявлено 8 тыс. 380 новых случаев коронавируса в 84 регионах. По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на втором месте. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 2 787 человек. Третье место у Подмосковья — 643 новых ковид-пациента. В Ленинградской области за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 81 человека.

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