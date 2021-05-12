Врач объяснил увеличение риска смерти при «безобидных» симптомах коронавируса

В определенных случаях коронавирус может протекать более 12 недель. Фото: pixabay

В определенных случаях коронавирус может протекать более 12 недель. Фото: pixabay

Российский врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок прокомментировал в разговоре исследование американских ученых о связи неврологических проблем и повышенным риском смерти при коронавирусе.

По его словам, причина, по которой коронавирус повышает риск смерти пациентов с «безобидными» неврологическими симптомами, заключается в том, что COVID-19 в целом обостряет все то «неблагополучное», что есть в организме человека.

«…Все те заболевания, которые они описывают, носят воспалительный характер. Естественно, может последовать достаточно серьезное отклонение в нервной системе, что приведет к смерти», — цитирует врача «Лента.ру».

В мире с начала пандемии зарегистрировано 159 845 155 случаев коронавируса. Выздоровело при этом 95 897 262 пациента, число смертельных исходов достигло 3 321 212.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России за сутки выявили 8 465 случаев заражения COVID. По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Петербург находится на втором месте — 724 инфицированных. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 2 896 человека.