В России за сутки выявили 8 465 случаев заражения COVID

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 8 465 людей.

Об этом стало известно сегодня в понедельник, 10 мая. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью общее количество заболевших в стране за все время пандемии достигло 4 888 727 человек. Темп прироста заболевания составляет 0,17%.

За прошедшие 24 часа жертвами COVID-19 стали 321 человек. Побороть болезнь смогли 6 774 россиян.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Петербург находится на втором месте — 724 инфицированных. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 2 896 человека. Третье место у Подмосковья — 649 новых ковид-пациентов. В Ленинградской области за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 76 человека.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Северной столице тяжело болеют ковидом 24% пациентов.