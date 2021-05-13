Контрольно-счетной палата проверит бюджеты Ульянки и Красного села

Контрольно-счетной палата проверит бюджеты Ульянки и Красного села
Контрольные мероприятия завершатся 11 июня. Фото: pixabay

Сегодня инспекторы Контрольно-счетной палаты Северной столицы приступили к проверке формирования и исполнения местных бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга Ульянка и Красное Село. Контрольные мероприятия проходят под руководством аудитора КСП Юрия Шутова. В ходе проверки будет дана оценка эффективности, результативности и целевого использования средств местного бюджета за предыдущие годы.

Так, специалисты проанализируют расходы местного бюджета округа Ульянка за прошлый год и начало этого года, сообщает пресс-служба Контрольно-счетной палаты СПб. Главой ВМО является Оксана Хлебникова. В прошлом году расходная часть бюджета округа превысила 127 миллионов рублей, на 2021 год запланированный объем составляет 156 миллионов рублей.

В МО Красное Село будут проверены расходы 2019-2021 годов. Бюджет этого округа в 2019 году составил 167 миллионов рублей, в 2020 году – 149 миллионов рублей. Главой округа является Евгений Мареев. Контрольные мероприятия завершатся 11 июня.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в пользу дольщицы дважды взыскана неустойка за нарушение сроков передачи квартиры.

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Контрольно-счетной палата проверит бюджеты Ульянки и Красного села