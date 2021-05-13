Байден обсудит с Путиным создание международной системы кибербезопасности

Президент США Джо Байден намерен обсудить с коллегой из России Владимиром Путиным международные стандарты по кибербезопасности.

Глава Соединенных Штатов заявил журналистам в Белом доме, что он намерен достичь создания международного стандарта, чтобы государства, на территории которых есть криминальная деятельность, совместно действовали против преступных группировок. Он ожидает, что обсудит этот вопрос с Путиным в ходе личных переговоров.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что СМИ связали кибератаку на топливную компанию Colonial Pipeline в США с русскими хакерами. Кибератака приостановила работу трубопровода, от которого зависит обеспечение топливом 45% населения Восточного побережья США. После этого Байден подписал указ об обеспечении кибербезопасности США.