Байден обсудит с Путиным создание международной системы кибербезопасности

Байден обсудит с Путиным создание международной системы кибербезопасности
Джо Байден рассчитывается встретиться с Путиным в июне. Фото: скриншот Instagram

Президент США Джо Байден намерен обсудить с коллегой из России Владимиром Путиным международные стандарты по кибербезопасности.

Глава Соединенных Штатов заявил журналистам в Белом доме, что он намерен достичь создания международного стандарта, чтобы государства, на территории которых есть криминальная деятельность, совместно действовали против преступных группировок. Он ожидает, что обсудит этот вопрос с Путиным в ходе личных переговоров.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что СМИ связали кибератаку на топливную компанию Colonial Pipeline в США с русскими хакерами. Кибератака приостановила работу трубопровода, от которого зависит обеспечение топливом 45% населения Восточного побережья США. После этого Байден подписал указ об обеспечении кибербезопасности США.

владимир путин Джо Байден кибербезопасность США


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Дерипаска ответил на высказывание Мишустина о жадности бизнеса
На выезде из магазина две иномарки подъехали друг другу слишком близко
Байден обсудит с Путиным создание международной системы кибербезопасности
ДТП в Выборгском районе: поворот легковушки налево закончился травмами для ...
Летом в Ленобласти откроют 44 пляжа для купания
Петербуржцев теперь еще меньше заботит элитная недвижимость города
Смольный велел главам районных администраций срочно вакцинироваться от COVID-19
В Петербурге на проспекте Непокоренных мотоциклист лежит у перекрестка