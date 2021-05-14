Такси перевернулось после ДТП на Каменноостровском

Такси перевернулось после ДТП на Каменноостровском
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

Ранним утром 14 мая, на пересечении Каменноостровского проспекта и улицы Профессора Попова автомобиль такси перевернулся после ДТП.

На место происшествия прибыла скорая.

«В шесть утра на пересечении Каменноостровского проспекта и улицы Профессора Попова перевернулся автомобиль Яндекс Такси. Упал светофор», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте». Информация о пострадавших уточняется. В Сети появилось видео в места ДТП. От удара светофор упал на тротуар.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что школьница госпитализирована после наезда авто в Петроградском районе. Она получили травмы различной степени тяжести.

авария дтп Каменноостровский проспект


 

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