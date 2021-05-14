МКБ третий год подряд вошел в рейтинг Forbes Global 2000

Московский кредитный банк (МКБ) третий год подряд стал единственным частным российским банком – участником ежегодного рейтинга 2000 крупнейших публичных компаний мира, подготовленный американским журналом Forbes. По оценке журнала, стоимость МКБ выросла с 2,2 до 2,8 млрд долларов.

В список Forbes Global 2000 вошли компании из 64 стран, которые издание оценило по четырем показателям: выручка, прибыль, активы и рыночная стоимость. Подробная методология основана на финансовых данных за последние 12 месяцев, доступных на дату 16 апреля 2021 года.

В новый рейтинг 2000 крупнейших публичных компаний мира по версии Forbes вошли 24 компании из России — на одну больше, чем годом ранее. Рейтинг опубликован на сайте издания.

Будучи системно значимым российским банком, МКБ при этом является заметным игроком и на мировых финансовых рынках. Международные эксперты отмечают не только стабильное бизнес-развитие банка, в том числе, в период пандемии, но и лидирующие позиции в области устойчивого развития, которые безусловно укрепляют акционерную стоимость банка и его инвестиционную привлекательность. Рейтинг отражает достигнутые успехи банка в непростые времена и верность выбранной стратегии, направленной, в том числе, на внедрение ответственного подхода во все внутренние процессы.

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (МКБ) — универсальный коммерческий частный банк, предоставляющий весь спектр банковских услуг для корпоративных и частных клиентов, а также для финансово-кредитных организаций. Банк входит в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Банком России. Банк был основан в 1992 г. Бенефициарным владельцем банка является бизнесмен Роман Авдеев. Второй частный банк по объему активов по итогам 2020 года (данные рэнкинга «Интерфакс-100»). Надежность и устойчивость МКБ подтверждается рейтингами ведущих российских и международных агентств: «А» от АКРА, «А» от «Эксперт РА», «Ba3» от Moody’s; «BB» от Fitch; «ВВ-» от S&P, «А+.ru» от НКР. Пресс-служба МКБ: pr@mkb.ru