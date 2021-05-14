Свиные субпродукты готовы ехать из Петербурга на Гаити

В Петербурге Управление Россельхознадзора подготовило документы для отправления на Гаити партии свиных субпродуктов. Об этом сообщает Северо-Западное межрегиональное Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

В Петербурге сотрудники Россельхознадзора подготовили ветеринарные сертификаты, чтобы экспортировать на Гаити партию замороженных свиных субпродуктов.

Известно, что поставщик данной продукции — мясокомбинат Ленинградской области. Получит же свиные субпродукты компания в столице Гаити Порт-о-Пренс.

Сообщается, что инспекторы подтвердили соответствие грузов ветеринарным требованиям страны- импортёра, поэтому продукция продолжила свой путь в сторону получателя.

К слову, для текущего года — это первый случай экспорта мясной продукции из регионов деятельности ведомства на Гаити. При этом, в прошлом году в эту страну было экспортировано 243 тонны свиных субпродуктов.

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