Свиные субпродукты готовы ехать из Петербурга на Гаити

Свиные субпродукты готовы ехать из Петербурга на Гаити
Груз следует в страну назначения. Фото: pixabay.com

В Петербурге Управление Россельхознадзора подготовило документы для отправления на Гаити партии свиных субпродуктов. Об этом сообщает Северо-Западное межрегиональное Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

В Петербурге сотрудники Россельхознадзора подготовили ветеринарные сертификаты, чтобы экспортировать на Гаити партию замороженных свиных субпродуктов.

Известно, что поставщик данной продукции — мясокомбинат Ленинградской области. Получит же свиные субпродукты компания в столице Гаити Порт-о-Пренс.

Сообщается, что инспекторы подтвердили соответствие грузов ветеринарным требованиям страны- импортёра, поэтому продукция продолжила свой путь в сторону получателя.

К слову, для текущего года — это первый случай экспорта мясной продукции из регионов деятельности ведомства на Гаити. При этом, в прошлом году в эту страну было экспортировано 243 тонны свиных субпродуктов.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что Правительство установило временный запрет на вывоз гречки из России.

гаити новости СПб субпродукты экспорт


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Свиные субпродукты готовы ехать из Петербурга на Гаити
Такси, «Мини Купер», «Лэнд Ровер» и фура: в Петербурге ...
Житлей Ленобласти предупредили о ливнях и грозах в субботу
Инфекционист заявил о начале третьей волны COVID в России
В Петербурге соседи большой поклонницы кошек устали от неприятного запаха ...
Автомобиль вылетел на газон после ДТП на перекрестке Аэродромной улицы и ...
Суд Петербурга огласил приговор в отношении мужчины, избивавшем своего ...
В деревне Аннолово Ленобласти мотоцикл зашел под колеса иномарки