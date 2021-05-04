Правительство установило временный запрет на вывоз гречки из России

С ноября 2020 года отмечается существенное увеличение экспорта российской гречихи в ряд стран-импортеров на фоне сложившейся мировой конъюнктуры. Фото: pixabay.com

С ноября 2020 года отмечается существенное увеличение экспорта российской гречихи в ряд стран-импортеров на фоне сложившейся мировой конъюнктуры. Фото: pixabay.com

Россия ввела запрет на экспорт гречихи, крупы из гречихи с 5 июня по 31 августа включительно. Такое постановление обнародовано на официальном сайте правовой информации.

Инициатором запрета стал Минсельхоз, сообщает «Интерфакс». Ограничение экспорта предложено для сохранения необходимых объемов гречки на отечественном рынке и недопущения резких скачков цен.

С осени прошлого года есть значительное увеличение экспорта российской гречки в ряд стран, отметил Минсельхоз.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Владимир Путин утвердил список поручений по итогам послания парламенту. «Правительству РФ обеспечить финансирование расходов на реализацию мероприятий, предусмотренных настоящим перечнем поручений. Доклад — до 1 июня 2021 года, далее — один раз в квартал», — говорится в сообщении.