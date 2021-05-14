Живодеру Невского района за избиение собак выписали штраф

Задержанному 33-летнему петербуржцу, который заставлял собаку ходить на задних лапах и бил ее другой собакой в Невском районе на улице Крыленко, был выписан штраф за мелкое хулиганство. Об этом сообщает «78 канал».

Напомним, что ранее петербуржцы из Невского района рассказали в социальных сетях о «дрессировщике», который издевался сразу над двумя собаками на территории ЖК «О’Юность». Хозяин двух собак, по всей видимости, пытался научить пса ходить на задних лапах. Вторую собаку он держал в руке за ошейник и несколько раз бил ей первого питомца. На ролике слышно, как одна из собак громко скулит.

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