В майские праздники трафик на трассе М11 у абонентов МегаФона подскочил на 20%

Объем передачи данных на федеральной автомобильной дороге М11 в майские праздники подскочил на 20% по сравнению с обычным днем. Такие сведения получили аналитики МегаФона, изучив обезличенный трафик в сети своих пользователей.

За майские праздники порядка 700 тысяч абонентов проехали в обе стороны «Москва — Санкт-Петербург» по скоростной автомагистрали «Нева». Основной костяк транспортного потока среди клиентов МегаФона составили автолюбители из «двух столиц» – на их долю пришлось 67% трафика. Причем москвичей на маршруте было на 15% больше, чем петербуржцев.

Топ-5 после столичных регионов возглавили абоненты-автомобилисты из Нижнего Новгорода, Твери, Великого Новгорода, Самары и Мурманска.

Аналитика показала, что во время пути путешественники больше пользовались мобильным интернетом, чем голосовой связью. Всего с 1 по 10 мая они прокачали более 500 Тб трафика, что эквивалентно просмотру 250 тысяч фильмов онлайн в формате Full HD. Продолжительность голосовых вызовов в этот период составила 9 млн минут. За это время можно проехать из Москвы в Санкт-Петербург и обратно 12 тысяч раз.

Самыми «общительными» днями майских выходных стали 3 и 8 мая. А пиковые нагрузки на сеть отмечались с 21 до 22 часов вечера.

Такая статистика иллюстрирует не только популярность трассы у абонентов МегаФона в майские праздники, но и проведенную оператором работу по обеспечению М11 устойчивой голосовой связью и интернетом. Напомним, что компания построила почти 100 базовых станций на всей протяженности дороги. По итогам мониторинга сети скорость доступа в интернет варьируется от 20 до 90 Мбит/с. Путешественники могут комфортно пользоваться онлайн-картами, пополнять баланс транспондера, пользоваться развлекательными сервисами и digital-инструментами для общения, работы или учебы.