«Петроэлектросбыт» отменяет комиссию для петербуржцев на капремонт

«ЕИРЦ Петроэлектросбыт» решил поддержать Северную столицу и отменить комиссию за оплату взносов за капитальный ремонт. Об этом сообщает пресс-служба АО «ЕИРЦ Петроэлектросбыт».

«Петроэлектросбыт» принял такое решение, которого еще никогда не было. Для граждан Петербурга не будет комиссии при оплате взносов в пользу Фонда капитального ремонта через собственные онлайн-каналы оплаты и Центры приема платежей.

Такое решение было принято по инициативе самого «ЕИРЦ Петроэлектросбыта».

Генеральный директор «ЕИРЦ Петроэлектросбыт» Денис Шабарин рассказал, что уже с завтрашнего дня, с 15 мая, все взносы в Фонд капитального ремонта через личный кабинет, мобильное приложение и центры приема платежей не будут обложены комиссией.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Смольный ответил на претензии Контрольно-счетной палаты к Фонду капитального ремонта.