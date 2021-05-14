Роскомнадзор заявил, что Twitter готов удалять запрещенный контент

Роскомнадзор заявил, что Twitter готов удалять запрещенный контент
Администрация соцсети уже выразила готовность удалять или блокировать запрещенную информацию. Фото: pixabay

Руководство социальной сети Twitter выразило готовность удалять противоправный контент. Роскомнадзор примет решение о мерах против соцсети после 15 мая.

Как сообщается на сайте РКН, по истечении 15 мая (срок, отведенный соцсети на удаление запрещенного контента) ведомство проведет проверку. По итогам будет принято решение о продлении действующих или принятии новых мер против Twitter.

Администрация соцсети уже выразила готовность удалять или блокировать запрещенную информацию. Речь идет о детской порнографии, пронаркотический и суицидальный контент, а также экстремистские материалы. Напомним, 10 марта ведомство ввело ограничение скорости работы сервиса.

Накануне, 13 мая, по инициативе Twitter прошла встреча представителей соцсети и РКН. Компания проинформировала ведомство о выполнении требований по удалению контента.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Роскомнадзор заявил о необходимости удалить еще 1 тысячу постов в Twitter.

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