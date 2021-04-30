Роскомнадзор заявил о необходимости удалить еще 1 тысячу постов в Twitter

Это важно сделать до 15 мая 2021 года.

В Роскомнадзоре заявили, что администрации Twitter нужно привести свою деятельность в соответствие с законодательством России до 15 мая, иначе могут возникнуть серьезные проблемы. Об этом сообщается на сайте ведомства сегодня, 30 апреля.

Отмечается, что Роскомнадзор в который раз проинформировал соцсеть о важности удаления еще тысячи постов – в них содержатся запрещенные для распространения данные. Напоминаем, что Twitter уже удалила 60% твитов, которые не понравились ведомству. В них содержалась детская порнография, пронаркотический и суицидальный контент.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пользователи зафиксировали сбой в работе Twitter. По данным портала Downdetector, 57% пользователей, которые жалуются на сбои в работе соцсети, 25% заявили, что у них возникли проблемы с приложением для iPhone или iPad, а еще у 16% — с авторизацией.