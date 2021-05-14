Врач предупредил об опасности синяков на теле

Хирург-флеболог клиники «Центр Флебологии» Амиран Демуров рассказал, при появлении каких синяков на теле стоит бить тревогу и обратиться ко врачу.

Врач заявил в интервью радио Sputnik, что обычные синяки появляются из-за бытовой травмы или ушиба: кровь выходит из сосуда и попадает под кожу. Как правило, они проходят сами через 10-15 дней.

Если это большая гематома с большим объемом крови, то здесь может потребоваться консультация хирурга, поскольку гематома может начать нагнаиваться.

По словам Демурова, даже незначительные ушибы, от которых не остаются следы, могут стать причиной образования больших синяков, если человек принимает кроверазжижающие препараты.

Проявления варикоза тоже могут напоминать обычные синяки, хотя причина их образования разная. По словам флеболога, синяки, состоящие из мелких сосудистых образований, которые еще называют звездочками, говорят о расстройстве свертывающей системы крови.

В таком случае нужно обратиться к флебологу, чтобы выяснить серьезность ситуации. Если это верхушка более серьезных заболеваний, то они грозят опасными осложнениями, в том числе тромбообразованием.

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