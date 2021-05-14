Гастроэнтеролог объяснил, чем опасно вздутие живота

Гастроэнтеролог объяснил, чем опасно вздутие живота
Причин болей в животе огромное множество, и игнорировать их нельзя. Фото: pixabay

Врач-гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин заявил, что вздутие живота и боли в желудке могут говорить о серьезных заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

Врач заявил в интервью «Пятому каналу», что боли часто сопровождаются нарушением стула. Для определения причины нужно сдать анализы кала и крови. Иногда требуется пройти эндоскопические методы исследования, колоноскопию, или рентгеноскопические, ирригоскопию. При появлении таких симптомов, как вздутие, боли, нарушение стула, следует обратиться к врачу, предупреждает Зиннатуллин.

По его словам, причин болей в животе огромное множество, и игнорировать их нельзя. Обычно вздутие живота происходит из-за избыточного роста бактериальной флоры. Также к вздутию может привести работа других органов: желудка, поджелудочной железы, желчного пузыря. Порой причиной может стать непереносимость определенных продуктов, добавил гастроэнтеролог.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач предупредил об опасности синяков на теле.

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