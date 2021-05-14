Глава Евросовета раскритиковал российский перечень недружественных стран

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что российский список недружественных стран ведет к обострению конфликта и может подорвать дипломатические отношения.

Бельгийский политик написал об этом в Twitter. Мишель назвал решение правительства РФ о создании списка недружественных государством очередным шагом к эскалации, подрывающим дипломатические отношения.

Мишель выразил солидарность с Чехией, которая среди прочего попала в перечень. Также он призвал Москву соблюдать Венскую конвенцию. По его словам, «попытки разделить ЕС тщетны».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российское правительство утвердило перечень недружественных государств. Согласно документу, Чехии разрешено нанимать в российскую дипмиссию не более 19 работников-граждан РФ, а Америке — ни одного.