Отоларинголог назвала опасные причины носовых кровотечений

Врач-отоларинголог Анна Колесникова перечислила опасные причины носовых кровотечений. По ее словам, они могут указывать на наличие серьезного заболевания.

Специалист заявила в беседе с «Известиями», что существуют местные и системные кровотечения. К местным относятся воспалительные явления: синуситы, искривления носовой перегородки, переломы опухоли и инородные тела. Системные подразумевают повышение температуры тела при перегреве, сердечно-сосудистые заболевания или заболевания крови. Также кровотечения могут произойти из-за эндокринных заболеваний, беременности и опухоли надпочечников.

Также врачи выделяют передние и задние носовые кровотечения. В первом случае их легко остановить, но во втором возникает большая кровопотеря и человек может проглотить кровь.

Кроме того, есть сигнальные кровотечения. Они говорят о нарушении целостности артериального сосуда в полости носа, костях черепа и его основании. По словам Колесниковой, они возникают при травме, сосудистой аневризме или злокачественной опухоли. В таких случаях необходима операция.

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