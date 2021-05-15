Прививку от коронавируса сделали более 600 тысяч петербуржцев

В последнее время в Петербурге отмечается нестабильная ситуация с COVID-19. Фото: Pixabay

В последнее время в Петербурге отмечается нестабильная ситуация с COVID-19. Фото: Pixabay

В Северной столице прививку от коронавируса сделали более 600 тысяч человек, из них чуть более 500 тысяч полностью закончили цикл вакцинации.

Губернатор Александр Беглов сообщил, что прививка поможет предотвратить повторение локдауна. Беглов призвал петербуржцев вакцинироваться перед летними каникулами и отпусками, сообщает Смольный.

В последнее время в Петербурге отмечается нестабильная ситуация с COVID-19. Многие хоть и носят маски, самый надежный способ от коронавируса — прививка, отмечает губернатор.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пандемия могла начаться из-за утечки коронавируса из лаборатории. Международная группа ученых признала возможность утечки коронавируса из лаборатории. Однако точная причина вспышки COVID-19 пока не установлена. Официальное письмо ученых опубликовано в журнале Science.