Ученые: пандемия могла начаться из-за утечки коронавируса из лаборатории

Международная группа ученых признала возможность утечки коронавируса из лаборатории. Однако точная причина вспышки COVID-19 пока не установлена.

Ученые заявили о существовании двух правдоподобных версий начала пандемии коронавируса: в результате передачи вируса от животного к человеку или из-за утечки вируса из лаборатории.

Официальное письмо ученых опубликовано в журнале Science. В нем исследователи призывают приложить все силы для установления истинной причины возникновения пандемии.

В мае прошлого года Генеральная Ассамблея ООН предложила ВОЗ вместе с Китаем выяснить причину вспышки коронавируса. Китайские ученые предоставили экспертам данные и образцы, на основе которых специалисты определили сценарий утечки вируса из лаборатории маловероятным. А передачу вируса от животных к человеку назвали наиболее возможным.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вирусолог оценил опасность первого и второго годов пандемии.