Ключи от новых квартир в Кронштадте получили 184 петербургских семей

В этом году на программу ремонта в Кронштадте выделят почти 2 миллиарда. Фото: pixabay

В этом году на программу ремонта в Кронштадте выделят почти 2 миллиарда. Фото: pixabay

В Кронштадте 14 мая ключи от новых квартир получили молодые семьи. Участников программы «Молодежи доступное жилье» поздравил губернатор Александр Беглов.

Около 200 семей получат квартиру по 10-летней беспроцентной рассрочке по улице Красная 8к1 в Кронштадте, сообщает Смольный.

Кронштадт – один из лучших городов России, считает Беглов. Кронштадт активно развивается и улучшает инфраструктуру. В этом году на программу ремонта выделят почти 2 миллиарда.

У участников программы был выбор: получить беспроцентный заем на 10 лет или купить квартиру в рассрочку на без процентов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что фонд капремонта рассказал, что надо делать с новыми квитанциями от «Петроэлектросбыта». Сейчас в петербургском Фонде капремонта создана группа которая будет рассматривать обращения по каждой «платёжке».