15 мая трамваи Петербурга изменят маршрут по проспекту Науки

Движение общественного транспорта — трамвая №57 будет закрыто, а трамваи №9 и №38 изменят свой маршрут. Об этом сообщает Об этом рассказали в пресс-службе СПб ГКУ «Организатор перевозок».

Так уже в этом воскресенье, 16 мая будет изменено движение нескольких трамваев, который едут по проспекту Науки.

Известно, что трамвай №9 проследует от остановки «Тихорецкий проспект» по самому проспекту, а затем по проспектам Культуры, Луначарского и Энгельса. Его конечно остановкой станет станция метрополитена «Удельная».

Кроме того, трамвай №38 проедет от Пискаревки по улице Руставели, проспектам Просвещения, Культуры и Тихорецкому.

К слову, движение трамвая №57 будет целиком закрыто.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что движение в тоннеле у Гренадерского моста ограничат на время ремонта.