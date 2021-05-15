Жириновский «закрыл» шоу «Вечерний Ургант»

Глава ЛДПР Владимир Жириновский принял участие в «торжественном закрытии» шоу «Вечерний Ургант».

Вместо шоу Урганта политик призвал «запустить его передачи на бесплатной основе». В качестве варианта он предложил передачу под названием «Утро с В.В.Ж.».

«Я всегда любил что-то закрыть: чужую квартиру, семью, город, страну, цивилизацию. А сегодня закрываю передачу. Мы устали от вас! До свидания, передача Ивана Урганта!», — сказал Жириновский.

После он символически «соединил» две части красной ленты и «опустил» рубильник, а ведущий шоу «спустил» флаг шоу с Останкинской телебашни.

Ранее Владимир Жириновский заявил, что хочет, чтобы шоу на Первом канале «Вечерний Ургант» закрылось.

Поводом стала шутка. Ведущий Иван Ургант имел неосторожность пошутить в адрес политика. В одном из выпусков он сравнил взаимоотношения Жириновского и главы КПРФ Геннадия Зюганова с «полками в плацкартном вагоне поезда». Также шоумен пошутил, сказав, что «новое руководство партии придет на один созыв».

Таким образом Ургант прокомментировал новость, что лидер КПРФ может смениться. При этом сам лидер ЛДПР заявлял, что Зюганов сложит с себя полномочия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил добавить к отпуску россиян дополнительную неделю отдыха, которую они смогут использовать тогда, когда им самим удобно. Новый пост в своем Telegram-канале он опубликовал после того, как российский президент принял решение увеличить майские выходные в честь праздников.