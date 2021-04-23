Жириновский предложил дать россиянам еще неделю отдыха

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил добавить к отпуску россиян дополнительную неделю отдыха, которую они смогут использовать тогда, когда им самим удобно.

Новый пост в своем Telegram-канале он опубликовал после того, как российский президент принял решение увеличить майские выходные в честь праздников. Депутат Госдумы подчеркнул, что речь идет не о постоянных каникулах в предстоящем месяце, а о разовой акции.

При этом Жириновский отметил, что бесконечно отдыхать — неправильно. По его словам, из-за постоянных нерабочих дней компании точно не смогут избежать расходов.

«Предлагаем добавить к отпуску граждан 7 дней каникул, чтобы люди сами решали, когда отдыхать», — написал лидер ЛДПР.

Напомним, россияне будут отдыхать на Первомай и день Победы, а еще — 4 дня между праздниками.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Матвиенко предложила сократить количество новогодних выходных из-за длительных майских.