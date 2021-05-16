На перекрестке Репищева и Вербной подрались 45 человек

Полиция разбирается в обстоятельствах крупной драки в Приморском районе, после которой задержаны шестеро мигрантов.

Об этом сообщили в петербургском главке МВД. Все случилось 14 мая около 20:20 на перекрестке улиц Репищева и Вербной. Там подрались десятки мужчин. Очевидцы вызвали полицию, после чего в отдел для разбирательства доставили 45 человек.

В тот же вечером в полицию поступило заявление от 33-летнего потерпевшего из среднеазиатского государства. Он сообщил, что его избили на автобусной остановке на Вербной.

Далее правоохранители задержали в квартире дома на Вербной шестерых мигрантов из Средней Азии. Им от 20 до 33 лет. Все работают на стройке.

Открыто уголовное дело о хулиганстве.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге пьяный мужчина угнал машину и устроил ДТП.