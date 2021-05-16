Гарик Сукачев посвятил песню на татарском языке жертвам трагедии в Казани

Гарик Сукачев посвятил песню на татарском языке жертвам трагедии в Казани
«Скорбим вместе с татарским народом», — написал музыкант. Фото: скрин видео на YouTube "«Ай, былбылым» («Соловей мой») , Гарик Сукачёв"

Известный рок-музыкант Гарик Сукачев в память о погибших в казанской гимназии №175 исполнил песню на татарском языке «Ай, былбылым» («Мой соловей»).

Клип на эту песню Сукачев выложил на своём YouTube-канале. Видео уже набрало почти 50 тысяч просмотров, 1700 лайков. Под клипом оставлено более 230 комментариев.

«Скорбим вместе с татарским народом», — написал музыкант. Фото: скрин YouTube« Ай, былбылым» («Соловей мой») , Гарик Сукачёв.

Музыкант рассказал подписчикам, что он хотел выпустить композицию к концу Рамадана. Однако теракт в Казани потряс всех, что он решил посвятить всем тем, кто погиб 11 мая.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, выплаты по миллиону рублей получили семьи жертв нападения на школу в Казани. Об этом сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

ай былбылым гарик сукачев премьера теракт в казани трагедия в казани


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Испуганного нерпенка заметили в канале Грибоедова
Мошенники придумали новую схему обмана пользователей WhatsApp
Мужчина надел на голову собутыльника пакет и задушил шнуром под Гатчиной
Власти готовят списки проявивших героизм работников школы в Казани, где ...
Маленькая девочка выпала из окна дома в поселке Балтийское
Гарик Сукачев посвятил песню на татарском языке жертвам трагедии в Казани
Три машины устроили ДТП и собрали пробку на КАД перед вантовым мостом
Мурашко призвал россиян прививаться, а не ждать третьей волны COVID