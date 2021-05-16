Бывшая советница Рейгана попросила у Путина российское гражданство

Бывшая советница Рейгана попросила у Путина российское гражданство
Масси попросила у Путина российский паспорт. Фото: сайт Кремля

Бывшая сотрудница Госдепартамента США, экс-советница президента Рональда Рейгана Сюзанна Масси попросила у российского президента Владимира Путина гражданство РФ.

Масси заявила об этом в эфире телеканала НТВ. По ее словам, если у Путина найдется возможность предоставить ей российское гражданство, то это будет честью для нее.

Бывшая советница Рейгана отметила, что посвятила многие годы работе над сближением народов двух стран. Поэтому она хочет остаться в России и продолжать свое дело уже здесь.

Она призналась, что в Америке ее могут назвать предателем и человеком, который пошел против своей страны.

Сюзанна Массии с 1984 по 1988 год была советником американского президента по отношениям с СССР.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Байден отменил решение Трампа о приостановке въезда в США иммигрантов без медстраховки.

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