Вице-спикер петербургского парламента Дроздов снялся с праймериз «Единой России»

Вице-спикер петербургского парламента Дроздов снялся с праймериз &#171;Единой России&#187;
Дроздов снял свою кандидатуру на переизбрание в городской парламент от партии "Единая Россия". Фото: ЗакСобрание Петербурга

Вице-спикер петербургского Законодательного Собрания Анатолий Дроздов решил выйти из предвыборной гонки.

Об этом стало известно в воскресенье, 16 мая. Политик снял свою кандидатуру на переизбрание в городской парламент от партии «Единая Россия». Дроздов никак не прокомментировал свое решение. Парламентарий только уточнил, что продолжит служить родине. Информация об этом появилась на сайте праймериз «Единой России».

В сентябре 2021 года обновится состав Законодательного Собрания Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спикер городского парламента Вячеслав Макаров также отказался от участия в выборах. Вместо этого он намерен побороться за место в Государственной думе. Известно, что выборы в городской парламент и выборы в Думу состоятся в одно время, 19 сентября.

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