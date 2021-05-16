В МЧС рассказали, что на Петербург идет ливень и гроза

Над Северной столицей уже сегодня вечером 16 мая прольются дожди. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу, со ссылкой на сведения ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Теплая и солнечная погода днем 16 мая плавно перетечет в проливные дожди вечером. Сообщается, что в городе на Неве вечером прогнозируются сильные дожди, при том, с грозами.

В случае, если прогноз сбудется, то в морской столице сегодня МЧС предостерегает, что стоит держаться подальше от водоемов. А также не стоять рядом с металлическими предметами или рельсами.

Кроме того, есть смысл воздержаться от использования электрических приборов и постараться не стоять вблизи высоких деревьев.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что главный синоптик Северной столицы Александр Колесов не обрадовал: ждать жаркое лето петербуржцам не стоит.