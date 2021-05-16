Жители девяти домов в Ленобласти останутся без горячей воды

В Сланцах в девяти домах не будет горячей воды в течение недели. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В Сланцах в девяти домах не будет горячей воды в течение недели. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В Ленинградской области в городе Сланцы в девяти домах будет отключена горячая вода. Об этом сообщает администрация Сланцевского района Ленобласти.

Так, некоторые дома в Сланцах вынуждены забыть на неделю о горячей воде у себя в домах.

Доступ к горячей воды потеряют жители девяти домов. На улице Шахтерской Славы горячего водоснабжения не будет в домах: 10, 12, 16, 20, 22, 24, 14/1, 14/2, 18.

Такая мера стала необходима в связи с проведением аварийно-ремонтных работ. Сообщается, что работникам филиала АО «Нева Энергия» нужно заменить трубопровод.

Кроме того, известно, что работы начнутся уже с начала следующей недели, в понедельник, 17 мая. Закончится же замена трубопровода через неделю, 24 мая.

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