В стационарах Петербурга заняты более 96 % коек для ковид-пациентов

В стационарах Петербурга заканчиваются свободные койки. Число ковид-пациентов, обратившихся за помощью в медучреждения, выросло на 29 %.

За минувшие сутки прибавилось 518 новых пациентов. Зарегистрирован рост госпитализаций инфицированных. За семь дней на 26,3 % выросло количество взрослых ковид-зараженных, обратившихся за помощью в больницу.

Согласно данным межведомственного координационного совета, сейчас более 96 % коек для больных коронавирусом заняты — остаются свободными лишь 729 мест.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге прививку от коронавируса сделали более 600 тысяч человек, из них чуть более 500 тысяч полностью закончили цикл вакцинации.