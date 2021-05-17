В Петербурге судебные приставы обязали мебельную фабрику устранить дефекты

В скором времени взыскательница уведомила сотрудника службы, что недостающие детали были ей доставлены. Фото: пресс-служба ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу

В скором времени взыскательница уведомила сотрудника службы, что недостающие детали были ей доставлены. Фото: пресс-служба ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу

Судебные приставы Левобережного отдела Невского района ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу возбудили исполнительное производство на основании решения Кировского районного суда об обязании мебельной фабрики поставить петербурженке 22 петли, соединяющие двери со шкафом, в целях устранения производственного дефекта.

Выяснилось, что петербурженка и мебельная фабрика заключили договор на изготовление распашного шкафа по индивидуальному проекту. Его стоимость составила 357 500 рублей, покупательница полностью исполнила свои обязательства перед продавцом. Срок передачи изделия наступил, однако шкаф был доставлен на 3 месяца позднее.

В процессе сборки распашного шкафа были выявлены многочисленные дефекты: покоробленность фасадов дверей, трещины, зазоры из-за недостаточного количества петель. В итоге суд пришел к выводу оставить в пользовании женщины шкаф, однако мебельная фабрика должна была устранить производственные недостатки, нарастить фасады изделия и поставить дополнительные петли.

Организацию уведомили о возбуждении исполнительного производства, а также сроках для добровольного исполнения судебного решения. Представитель компании явился на прием к судебному приставу, который разъяснил последствия неисполнения судебного решения в срок для добровольного исполнения и предупредил о штрафной санкции в виде исполнительского сбора. В скором времени взыскательница уведомила сотрудника службы, что недостающие детали были ей доставлены. Исполнительное производство было окончено фактическим исполнением.

Добавим, в районном отделе возбудили еще одно исполнительное производство в отношении указанного должника, согласно судебному решению взыскательница должна еще получить от мебельной фабрики почти 600 тысяч рублей неустойки за нарушение срока изготовления шкафа и компенсацию морального вреда. В настоящее время организация обратилась в суд за предоставлением рассрочки погашения задолженности, исполнительное производство остается на контроле у судебных приставов.