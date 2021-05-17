На концертах Artik & Asti в Петербурге выявили нарушения санитарных требований

Нарушения требований по соблюдению соцдистанции и ношению масок выявили на концертах коллектива Artik & Asti, прошедших в Северной столице.

Об сообщает Комитет по культуре Санкт-Петербурга «ВКонтакте». Взятые комитетом обязательства обеспечения эпидемтребований на концертах были нарушены. Такого нельзя было допустить, сообщает ведомство. Дистанцию люди не соблюдали, маски были не у всех, зрители вставали со своих мест во время концертов, делает выводы комитет.

Ведомство организовало работу по принятию мер реагирования в отношении организатора концертов и площадки проведения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что назван трек, который россияне слушали чаще всего в 2020 году. Особой популярностью пользовалась композиция «Девочка, танцуй» Artik & Asti. Одними из самых любимых музыкантов оказались Моргенштерн и The Weeknd.