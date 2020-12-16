Назван трек, который россияне слушали чаще всего в 2020 году

Особой популярностью пользовалась композиция «Девочка, танцуй».

Сотрудники «Яндекс. Музыки» выяснили, какой трек был самым популярным в 2020 году. Первое место заняла песня «Девочка, танцуй», исполнителя которой являются Artik & Asti. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Одними из самых любимых музыкантов оказались рэпер Моргенштерн и канадец The Weeknd. Среди девушек россиянам полюбились Zivert и Билли Айлиш.

«Среди групп, поющих на иностранном языке, первое место заняли метал-рокеры из Rammstein»,

— говорится в сообщении.

Отмечается, что уже три года подряд в рейтинге лидируют российские исполнители. В десятку популярных треков в 2020 году попали семь русских песен и три – иностранных.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что названы самые популярные запросы в Сети среди россиян.