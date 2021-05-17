Реанимация прибыла к месту ДТП около Кантемировского моста

Около Кантемировского моста в Петербурге произошло серьезное ДТП с участием двух машин. На месте реанимация.

Авария случилась сегодня, 17 мая, Подробности случившегося появились в telegram-канале «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / Питер».

По неизвестным пока причинам красная иномарка вылетела с проезжей части и врезалась в каменную конструкцию. Второй участник — белая Mazda. Машина оказалась на тротуаре.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и реанимации. Информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что самокатчица попала в больницу после ДТП с легковушкой на пересечении Лермонтовского и Союза Печатников.