Мужчина хотел купить ночью алкоголь: закончилось все смертью по неосторожности и штрафом в 700 тыс. рублей

Смольнинский районный суд Северной столицы огласил приговор в отношении Амыра Намзырая, которого признали виновным по статье «Причинение смерти по неосторожности». Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Суд установил, что в прошлым летом 12 июня ночью пьяный Амыр Намзырай у продуктового магазина толкнул мужчину, после чего последний скончался в больнице.

Между мужчинами случился конфликт на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений. Так, Намзырай неудачно толкнул пострадавшего в спину, отчего последний потерял равновесие, упал и ударился головой об асфальт. Через несколько недель удар обернулся смертью пострадавшего.

Версия Амыра Намзырая совершенно другая. Он рассказал, что в этот день отправился в магазин купить алкоголь. Однако на часах было поздно, а Федеральные правила запрещают продажу алкоголя в это время.

Тогда мужчина поехал в магазин, в котором, по его мнению, можно приобрести спиртные напитки и поздно ночью. Но в этот раз знакомая продавщица не стала нарушать закон и не захотела продавать алкоголь.

Намзырай принялся уговаривать — это не подействовало. Тогда помощник продавщицы начал выталкивать обвиняемого из магазина ударами в грудь. Это привело к потасовке.

В этот самый момент, когда Амыр Намзырай оказался на лестнице, то на асфальте внизу под этой лестницей уже лежал мужчина.

Очевидцы вызвали скорую, а сам Намзырай поехал на велосипеде домой. Мужчина считает, что его оклеветали, когда свидетели сказали, что он виноват в смерти.

Суд назначил виновному исправительные работы на 1,5 года с удержанием 10% из заработной платы в доход государства, с отбыванием наказания в местах, определяемых органами местного самоуправления по согласованию с УИИ, в районе места жительства осужденного. Кроме того, с мужчины в пользу потерпевшей взыщут материальный и моральный ущерб на общую сумму 684 680 рублей.

Также Gazeta.SPb писала, что суд Петербурга огласил приговор в отношении мужчины, избивавшем своего знакомого на полу шваброй.