Что изменит принц Чарльз, став королем Британии

На фоне последних событий, выходе принца Гарри из состава рабочих членов королевской семьи и смерти принца Филиппа, эксперты все чаще стали говорить о том, что британская монархия исчерпала себя. Некоторые высказывают мнение о том, что весь институт держится лишь Елизавете II, которая верит в действующий строй. Ее трон должен наследовать принц Чарльз. Кто-то считает, что он может отказаться от престола в пользу принца Уильяма, но этому, судя по всему, не бывать. В прессе уже появились сообщения о том, что сделает принц, став сувереном.

Что изменит принц?

О действиях принца Чарльза в качестве монарха сообщила The Sunday Times of London. Утверждается: первое, что принц хочет изменить – доступ публики во многие королевские дворцы. Как отмечается, Чарльз понимает, что монархия должна стать еще ближе к народу.

«Он признает, что люди хотят иметь доступ во дворцы. Он принимает это и хочет сделать их, скорее, общественным пространством, а не частным», — сообщил источник.

Утверждается, что Чарльз уже якобы обсудил этот план с герцогиней Камиллой и герцогами Кембриджскими, Уильямом и Кейт.

Отметим, что пока Букингемский дворец открывается для публики с июля по октябрь, когда королева отправляется в замок Балморал.

Отречение Елизаветы II

Смерть принца Филиппа, которого не стало в апреле этого года, напомнила: монархи не вечны. В этом году сама Елизавета II отметила 95-летие.

Ранее британская писательница Хилари Мэнтел, которая первой в мире дважды стала лауреатом Букеровской премии, заявила: она не уверена, что монархия сможет пережить принца Уильяма, следующего после Чарльза в очереди на трон.

Писательница также выразила надежду на то, что Елизавета II сможет решиться на отречение от престола в ближайшее время, несмотря на то, что она, похоже, единственная, кто еще действительно верит в монархию.

Неидеальный Чарльз

Принцу Чарльзу и его супруге Камилле потребовался не один год, чтобы восстановить свой положительный образ в глазах общественности.

Сама королева никогда открыто не демонстрировала политические пристрастия, не рассказывала о личным проблемах и не теряла контроля над собой. Весь мир же еще помнит смерть принцессы Дианы и скандальные подробности ее жизни с Чарльзом.

Это не единственное, в чем упрекают Чарльза. Ему припоминают и другие его решения. Так, в 2007- м году он инвестировал в торговую компанию Carbon. Позже его обвинили в лоббировании реформ, которые должны были принести ей пользу.

В 2015-м году была обнародована коллекция засекреченных ранее писем Чарльза британским чиновникам. Они подорвали доверие к Чарльзу как к нейтральному деятелю. Вскрылось, что он продвигал многие вопросы в кабинете министров, в том числе те, которые касались строительства и военных закупок.

Популярности Чарльзу не прибавляют и последние сообщения о его отношениях с младшим сыном, принцем Гарри. После того, как Гарри с супругой Мегн Маркл покинул королевскую семью и переехал в США, герцог стал игнорировать его звонки.

Теплый прием сыну он не оказал и во время приезда Гарри в Великобританию на похороны принца Филиппа.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что принц Гарри удивил публику новыми откровениями о жизни в королевской семье.