ДТП и ПДД в Петербурге: вежливый подросток поплатился за то, что не дал BMW проехать по тротуару, а девятиклассник оказался в больнице, переходя дорогу на зеленый

За минувшие выходные в Северной столице произошло четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали дети.

Так, 16 мая, в Красногвардейском районе невежливый автомобилист за рулем BMW уверенно двигался по тротуару, когда дорогу ему перегородил 17-летний парень. Молодой человек сразу же включил видеосъемку на смартфоне и начал вежливо просить водителя вернуться на проезжую часть.

Владелец иномарки, похоже, не очень торопился: он не стал уезжать и долго пререкался с пешеходом, не жалея угроз в его адрес. В какой-то момент автомобилист вышел из салона, отобрал у подростка смартфон и, как утверждают авторы публикации, сбил его на полном ходу, после чего скрылся из виду. Комментариев от правоохранителей по этому инциденту пока не поступало.

Однако в петербургском МВД сообщили о двух авариях в Центральном и Кировском районах города — жертвами ДТП стали четверо детей. Так, около 10:30 утра 14 мая 33-летний водитель на «Опель Астра» врезался в неожиданно остановившийся «Мерседес», который, в свою очередь, въехал во внезапно затормозивший «Мицубиси». В итоге «паровозик» стал причиной госпитализации двух девочек, 3 и 4 лет, сидевших в салоне «Опеля».

В тот же день, примерно в три часа дня на пересечении Костромской и Тульской улиц водитель «Ниссана» не уступил «Тойоте», хотя того требовал дорожный знак. За рулем последней находилась 36-летняя мать двоих детей, а в салоне — двое маленьких пассажиров, в возрасте 3 лет и года. Оба ребенка, девочка и мальчик, в итоге попали в больницу Раухфуса в состоянии средней тяжести.

Более серьезный дорожный инцидент, в котором пострадал ребенок, произошел около шести часов вечера на пересечении Тихорецкого и Светлановского проспектов. Девятиклассник перебегал дорогу по «зебре» на зеленый свет, когда из-за угла выскочил «БМВ».

В результате школьник оказался под колесами иномарки. Водитель в этой ситуации, отметим, повел себя как порядочный гражданин, вызвал скорую и заявил о случившемся в полицию. Мальчика увезли в детскую больницу №2 с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ушибом колена.