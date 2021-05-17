В Петербурге открыли аллею олимпийских чемпионов

В Петербурге 17 мая статс-секретарь — заместитель министра обороны Российской Федерации Николай Панков поучаствовал в церемонии открытии аллеи славы Олимпийских чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Отмечается, что открытие аллеи состоялось в Военном институте физической культуры и спорта Минобороны РФ.

На аллее имеется 55 имен Олимпийских чемпионов в разные года. Согласно решению министра обороны имена этих чемпионов были запечатлены военными художниками студии имени Грекова.

Сообщается, что в мероприятии приняли участие девять олимпийских чемпионов разных лет, все они выпускники ВИФК. Панков объяснил, что спортивный подвиг — яркий пример доблестного служения Отечеству.

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