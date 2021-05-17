В Архангельской области упал вертолет. Один человек погиб

В Архангельской области упал вертолет Robinson. В результате один человек погиб, двое пострадали, еще одного ищут.
Об этом сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ.
Инцидент произошел вечером17 мая в районе острова Мудьюг Архангельской области.
Вертолет, вылетевший из аэропорта Васьково Архангельской области, упал. Причины произошедшего устанавливаются.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2 при выполнении авиационно-химических работ. В результате жесткой посадки погиб один человек. Это случилось в субботу около 14 часов в районе 52-го километра автодороги Краснодар — Новороссийск.