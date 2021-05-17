В Архангельской области упал вертолет. Один человек погиб

В Архангельской области упал вертолет. Один человек погиб
Один человек погиб. Фото: Pixabay

В Архангельской области упал вертолет Robinson. В результате один человек погиб, двое пострадали, еще одного ищут.

Об этом сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел вечером17 мая в районе острова Мудьюг Архангельской области.

Вертолет, вылетевший из аэропорта Васьково Архангельской области, упал. Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2 при выполнении авиационно-химических работ. В результате жесткой посадки погиб один человек. Это случилось в субботу около 14 часов в районе 52-го километра автодороги Краснодар — Новороссийск.

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