В Архангельской области упал вертолет. Один человек погиб

В Архангельской области упал вертолет Robinson. В результате один человек погиб, двое пострадали, еще одного ищут.

Об этом сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел вечером17 мая в районе острова Мудьюг Архангельской области.

Вертолет, вылетевший из аэропорта Васьково Архангельской области, упал. Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2 при выполнении авиационно-химических работ. В результате жесткой посадки погиб один человек. Это случилось в субботу около 14 часов в районе 52-го километра автодороги Краснодар — Новороссийск.