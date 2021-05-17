В Петербурге выросла смертность от коронавируса

В Петербурге продолжают обновлять данные о числе летальных исходов ковид-пациентов.

Так, за прошедшую неделю заболеваемость COVID-19 выросла на 33,09 процентов. Зафиксировано 6 126 случаев заболевания, сообщается в информационной справке на сайте Смольного.

Общее количество госпитализированных взрослых пациентов с коронавирусом и пневмониями увеличилось на 27,6 процентов при сравнении недельных показателей.

Вырос показатель смертности. Прирост составил 14,22 процента. За прошедшую неделю скончались 257 пациентов с коронавирусом.

Всего с начала пандемии в Северной столице зафиксировано 428145 случаев заражения COVID-19. Скончались 13801 человек, в том числе 39 — за последние сутки. Выздоровело 390650 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Северная столица остается одним из самых неблагоприятных регионов по эпидемиологической обстановке. Так, от последствий коронавирусной инфекции на 22 октября в городе скончалось 3 533 пациента. В комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга, однако, объяснили, что такой уровень летальности в период пандемии является средним по стране.