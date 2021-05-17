Прививку от коронавируса сделали более 2 тысяч петербуржцев

В Петербурге от коронавируса привиты 2 285 человек. Из них 519 656 полностью завершили цикл вакцинации.

За минувшие сутки в городе первично привито — 2 285 человек, вторично — 1 129 петербуржцев, сообщили в Межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению болезни.

«На 19-й неделе отмечено увеличение темпов вакцинации в сравнении с уровнем вакцинации в период майских праздников, но потенциал дальнейшего роста интенсивности вакцинации еще есть — в середине февраля первично прививалось более 50 тыс. человек в неделю», — говорится в сообщении.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вакцину от коронавируса «КовиВак» собираются проверять на онкобольных и людях с заболеваниями легких.